Разработчик под проект msql php java jquery

Нужен профессиональный вебразработчик. Задачи в рамках одного проекта, но разные. Вот например нужно будет реализовать такую партнерскую программу для нашего сервиса: http://dl.dropbox.com/u/1505690/ff/partnrk%20%282%29.doc

Так же на ваши плечи ляжет разработка нашего сайта, разработка каких-то частей нашего сервиса связанного с вебом (в основном это веб-интерфейсы)

Настройка биллинга.

Сервис типо dropbox или zumodrive (вам разумеется нужно будет не сервис делать целый, а лишь то что связано с веб-интерфейсами и сайтом). Подробнее рассказывать будем заинтересовавшему кандидату.

С нас техзадания, верстка. Оплата - как договоримся, для нас удобнее если вы оцените ваши задачи и примерно назовете бюджет который вас усроит, после чего предоплата и потом будем выплачивать его равными долями за результат.

Кандидаты которые тупо скидывают координаты, сразу же отклоняются.