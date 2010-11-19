Разработчик под проект msql php java jquery

Задача: 1) быстро разобраться в самописной CMS; 2) добавление и внедрение в дизайн недостающих модулей; 3) усовершенствование существующих модулей административной части; 4) дальнейшие доработки по мере развития сайта (долговременное сотрудничество). Оплата: по договоренности, в зависимости от объема выполненной работы. Претендентам обязательно: 1) иметь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен профессиональный вебразработчик. Задачи в рамках одного проекта, но разные. Вот например нужно будет реализовать такую партнерскую программу для нашего сервиса: http://dl.dropbox.com/u/1505690/ff/partnrk%20%282%29.doc
Так же на ваши плечи ляжет разработка нашего сайта, разработка каких-то частей нашего сервиса связанного с вебом (в основном это веб-интерфейсы)
Настройка биллинга.
Сервис типо dropbox или zumodrive (вам разумеется нужно будет не сервис делать целый, а лишь то что связано с веб-интерфейсами и сайтом). Подробнее рассказывать будем заинтересовавшему кандидату.
С нас техзадания, верстка. Оплата - как договоримся, для нас удобнее если вы оцените ваши задачи и примерно назовете бюджет который вас усроит, после чего предоплата и потом будем выплачивать его равными долями за результат.
Кандидаты которые тупо скидывают координаты, сразу же отклоняются.
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