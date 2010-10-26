Требуется программист NetCat в крупный проект

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На разработку большого проекта ищем программиста NetCat, с большим опытом, умение писать новые модули для CMS. Объем работ и стоимость обсудим лично.

Кратко – проект для проведения выставок онлайн, для каждой выставки создается новый сайт через админку. Т.е. CMS настраивается как мультисайтовая.

Бюджет около 20тыс.руб.

13 лет назад
oshaly
Ольга 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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