Проектирование (ТЗ, прототипирование), SEO, координация работы команды

Наше портфолио - http://www.awalax.ru/portfolio.html

Основная моя деятельность:

– проект-менеджер (координатор интернет-проектов) – есть профессиональная команда веб-разработчиков,

– проектировщик,

– интернет-реклама, SEO, продвижение

– программирование

Опыт работы:

1) Руководитель, программист

Фриланс, Екатеринбург

Август 1999 — Продолжаю работать

За это время работала в нескольких достаточно серьезных компаниях.

Вот некоторые (наиболее значимые) результаты моих работ:

* www.jazz-travel.ru – полностью сайт, а также система бронирования и администрирования заявок на туристические услуги (к сожалению сайт канул в лету)

* www.plm-ural.ru (проектирование и разработка сайта с нуля)

* www.stroyip.ru (участие в разработке)

* проектирование для портала крупного агентства недвижимости

* www.ekrating.ru (участие в разработке)

* ekaterinburg.arbitr.ru (проектирование отдельных модулей – рассылка новостей, заявка на ознакомление дел, а также координация команды разработчиков)

* www.hunterfish.ru/ (проектирование, ведение проекта)

* www.gorodlesnoy.ru/ (проектирование, координация команды разработчиков – ведение проекта)

* www.mediakrug.ru/ (проектирование, ведение проекта)

* www.uralati.ru/ (проектирование, ведение проекта)

* www.stilissimo.ru/ (проектирование)

* www.auto-most.ru/ (участие в разработке)

* www.quorus.ru (участие в разработке CMS)

* Разработка системы дистанционного обучения для школы Согласие

* www.moretravel.ru/ (участие в разработке сайта)

2) Веб-программист

Абак-пресс, Екатеринбург

сфера: СМИ, издательство, полиграфия, дизайн

Март 2005 — Октябрь 2006

Участие в разработках проектов:

remont.blizko.ru,

elektronika.blizko.ru (к сожалению проект закрыт)