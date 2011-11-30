Наше портфолио - http://www.awalax.ru/portfolio.html
Основная моя деятельность:
– проект-менеджер (координатор интернет-проектов) – есть профессиональная команда веб-разработчиков,
– проектировщик,
– интернет-реклама, SEO, продвижение
– программирование
Опыт работы:
1) Руководитель, программист
Фриланс, Екатеринбург
Август 1999 — Продолжаю работать
За это время работала в нескольких достаточно серьезных компаниях.
Вот некоторые (наиболее значимые) результаты моих работ:
* www.jazz-travel.ru – полностью сайт, а также система бронирования и администрирования заявок на туристические услуги (к сожалению сайт канул в лету)
* www.plm-ural.ru (проектирование и разработка сайта с нуля)
* www.stroyip.ru (участие в разработке)
* проектирование для портала крупного агентства недвижимости
* www.ekrating.ru (участие в разработке)
* ekaterinburg.arbitr.ru (проектирование отдельных модулей – рассылка новостей, заявка на ознакомление дел, а также координация команды разработчиков)
* www.hunterfish.ru/ (проектирование, ведение проекта)
* www.gorodlesnoy.ru/ (проектирование, координация команды разработчиков – ведение проекта)
* www.mediakrug.ru/ (проектирование, ведение проекта)
* www.uralati.ru/ (проектирование, ведение проекта)
* www.stilissimo.ru/ (проектирование)
* www.auto-most.ru/ (участие в разработке)
* www.quorus.ru (участие в разработке CMS)
* Разработка системы дистанционного обучения для школы Согласие
* www.moretravel.ru/ (участие в разработке сайта)
2) Веб-программист
Абак-пресс, Екатеринбург
сфера: СМИ, издательство, полиграфия, дизайн
Март 2005 — Октябрь 2006
Участие в разработках проектов:
elektronika.blizko.ru (к сожалению проект закрыт)