TYPO3/PHP - программист

Для постоянной удалённой работы требуется разработчик PHP+MySQL. Необходима способность быстро разобраться в чужом коде (CMS – самописная, код плохой). Желателен опыт: - работы с сайтами, взаимодействующие со сторонними сервисами через их API; - работы с ...
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Интернет-подразделению крупной коммуникационной компании требуется PHP программист для работы в офисе компании в Киеве. Опыт работы и портфолио от 10 качественных сайтов обязательны. Зарплата по результатам собеседования.
Обязанности:
• Установка CMS
• Написание отдельных модулей на PHP
• Доработка ранее созданным веб-сайтов
Основные требования к претенденту:
• Опыт установки CMS (Typo3 особо приветствуется)
• Создание грамотного кода PHP
• MySQL, AJAX
• Знание основ HTML+CSS
• Умение разбираться в чужом коде
• Умение работать в команде
• Исполнительность, желание учиться и развиваться
• Город проживания: Киев
Условия работы:
• Зарплата по результатам собеседования (от $1000)
• Полный рабочий день
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