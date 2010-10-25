TYPO3/PHP - программист

PHP программист, удаленно. Нужно довести до ума начатый проект. Проект на mediawiki+postgresql. Есть ряд заданий по улучшению функционала. Оплата поэтапно по договоренности. Работы на 1-2 месяца. Критично иметь скайп с микрофоном и быть в онлайне в течении дня по МСК. Оплата порядка ...