PHP программист на постоянную удалённую работу

Мы не студия а частная компания, для своих проектов Требуется Начинающий программист на Drupal опыт программирования обязателен, опыт создания сайтов обязателен. Работа как в команде так и самостоятельно, знание темизации, API ася четыре шесть три три два пять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного написания небольших модулей, требуется php программист.
Требования к кандидату
- большой опыт работы с cUrl
- уверенное знание PHP
- опыт работы не менее года
- наличие стабильного интернета
- возможность оперативной связи через моб.телефон + мессенджер (skype/icq)
график работы обсуждаемый. оплата сдельная за каждый модуль. ориентировочное время разработки 1 модуля - 1 день. объем небольшой.
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