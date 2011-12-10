dadee

Алексей dadee

 
44 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

=)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип для шапки сайта в png

    $10

    Необходимо сделать одноцветный логотип для шапки сайта размером 85 × 34 в png с прозрачным фоном и отдельно элемент "облако с двойкой" в размере 42 × 44 в png цвет логотипа - белый, он будет размещаться ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно написать парсер товаров _technopoint

    Нужно написать парсер товаров с сайта _technopoint.ru есть справочник городов, нужно сделать выборку товаров по всем городам из справочника, так как товарные остатки и цены по городам отличаются. алгоритм такой : идем в цикле по  справочнику городов, меняем ...

    PHPLinux
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайт бинарные опционы

    Требуется копирайтер для написания статей на регулярной основе. Оплата 50р / 1000 символов без пробелов Просьба прикреплять свои работы на тематики "форекс/биржевой трейдинг/бинарные опционы" в качестве портфолио.

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент менеджер для паблика ВК

    Требуется контент менеджер для добавления контента в паблик на развлекательную тематику "Удивительные вещи". Нужно постить каждый день. Опыт работы, пунктуальность, наличие вкуса, умение составлять тексты - вот те качества которыми должен обладать соискатель.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнять сайт картинками

    Работа для завсегдатаек вконтактика и прочих сайтов с картинками. Необходимо раз в день добавлять по 10-20 картинок на сайт, с помощью кнопки-виджета (работает во всех браузерах). Реально нужно сделать пару кликов. К каждой картинке нужно написать ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Eng копирайт

    Тексты для покупателей, про товары (в основном гаджеты) Краткие статьи на английском языке (2к символов) с описанием основных отличий товаров в группе, и что из этого следует. 1 статья 8$

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP программист на постоянную удалённую работу

    $500

    Для постоянного написания небольших модулей, требуется php программист. Требования к кандидату - большой опыт работы с cUrl - уверенное знание PHP - опыт работы не менее года - наличие стабильного интернета - возможность оперативной связи через моб.телефон + мессенджер (skype/icq) график работы ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер 165*600

    $50

    Требуется нарисовать gif баннер 165*600 в дальнейшем планируется сотрудничество по разработке баннеров других форматов.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Корректировка описаний фильмов

    Есть англоязычная база данных о фильмах. в базе есть много ошибок. Необходимо вручную обработать записи таблицы. Обработка заключается в следующем: 1. Открыть необработанную запись базы данных. 2. Визуально оценить качество заполнения. 3. В случае если заполнено слишком мало ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать 3 страницы

    $25

    Требуется сверстать 3 страницы. шаблон в PSD, всё в отдельных слоях. срок - несколько часов, работы не много. пример самой сложной страницы в приложении бюджет - 25 wmz за 3 страницы

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш радио плеер

    Требуется сделать простой плеер, поддерживающий проигрывание радио в формате Icecast2. Нужно чтобы любой человек у которого установлен Flash 7, мог зайдя на сайт слушать радио. Без установки какого либо дополнительного ПО. Вид плеера - круглая кнопка Play. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Эмуляция браузера средствами Delphi7

    $50

    требуется эмулировать браузер для выполнения некоторых действий в административной панели сайта. краткое описание : 1. требуется используя SSL-сертификат залогиниться на сайт. 2. выполнить набор POST запросов. более подробное описание в прилагаемом файле. Также можно задавать вопросы по ICQ 838363нольдва

    Delphi
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
artzavod
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Нужно написать парсер товаров _technopoint
Спасибо за интересный заказ! Рекомендую
отличный результат, доволен парсером на 100%
Ответный отзыв
mbyte
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Разработка PHP cкрипта.
Все ок
адекватный человек. работу сделал быстро и качественно. помог с установкой скрипта и дал рекомендации по его настройке. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vetal1992
Виталий 
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Флеш радио плеер
Спасибо за работу! Задача не сложная, тем более, были наработки... Надеюсь, будем сотрудничать в дальнейшем :)
Понравилось работать. Все быстро и профессионально. Обращусь еще.
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