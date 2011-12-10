Необходимо сделать одноцветный логотип для шапки сайта размером 85 × 34 в png с прозрачным фоном и отдельно элемент "облако с двойкой" в размере 42 × 44 в png цвет логотипа - белый, он будет размещаться ...
- $10Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно написать парсер товаров с сайта _technopoint.ru есть справочник городов, нужно сделать выборку товаров по всем городам из справочника, так как товарные остатки и цены по городам отличаются. алгоритм такой : идем в цикле по справочнику городов, меняем ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Требуется специалист с опытом работы напрямую из JS с PhantomJS/SlimerJS/CasperJS для разработки модуля тестирования сайта.Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужны приятные мелкие логотипы для сайтов, которые будут находиться по центру в шапке. просьба сразу писать сроки и цену. концепция логотипа - красивое написание названия сайта.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер для написания статей на регулярной основе. Оплата 50р / 1000 символов без пробелов Просьба прикреплять свои работы на тематики "форекс/биржевой трейдинг/бинарные опционы" в качестве портфолио.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется контент менеджер для добавления контента в паблик на развлекательную тематику "Удивительные вещи". Нужно постить каждый день. Опыт работы, пунктуальность, наличие вкуса, умение составлять тексты - вот те качества которыми должен обладать соискатель.Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Работа для завсегдатаек вконтактика и прочих сайтов с картинками. Необходимо раз в день добавлять по 10-20 картинок на сайт, с помощью кнопки-виджета (работает во всех браузерах). Реально нужно сделать пару кликов. К каждой картинке нужно написать ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Тексты для покупателей, про товары (в основном гаджеты) Краткие статьи на английском языке (2к символов) с описанием основных отличий товаров в группе, и что из этого следует. 1 статья 8$Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
OPencart 1.5.1.3 необходимо упростить процедуру оформления заказа, и починить платежный модуль биллинга onpayИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
1$ за 1К символов без пробелов. объём заказа порядка 100k предпочтение отдаётся копирайтерам с мед.образованием оставляйте координаты icq/skypeКопирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Для постоянного написания небольших модулей, требуется php программист. Требования к кандидату - большой опыт работы с cUrl - уверенное знание PHP - опыт работы не менее года - наличие стабильного интернета - возможность оперативной связи через моб.телефон + мессенджер (skype/icq) график работы ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется нарисовать gif баннер 165*600 в дальнейшем планируется сотрудничество по разработке баннеров других форматов.Баннеры26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $40
Есть файл выгрузки от поставщика, содержащий группы и товары. Группы имеют вложенность. необходимо сделать скрипт для автоматического импорта этого файлаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть англоязычная база данных о фильмах. в базе есть много ошибок. Необходимо вручную обработать записи таблицы. Обработка заключается в следующем: 1. Открыть необработанную запись базы данных. 2. Визуально оценить качество заполнения. 3. В случае если заполнено слишком мало ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $25
Требуется сверстать 3 страницы. шаблон в PSD, всё в отдельных слоях. срок - несколько часов, работы не много. пример самой сложной страницы в приложении бюджет - 25 wmz за 3 страницыHTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть 10 коротких роликов (по несколько секунд) нужно сделать из них .swf которые будут проигрывать эти ролики в бесконечном цикле. 10$ icq 83836302Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать простой плеер, поддерживающий проигрывание радио в формате Icecast2. Нужно чтобы любой человек у которого установлен Flash 7, мог зайдя на сайт слушать радио. Без установки какого либо дополнительного ПО. Вид плеера - круглая кнопка Play. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
требуется эмулировать браузер для выполнения некоторых действий в административной панели сайта. краткое описание : 1. требуется используя SSL-сертификат залогиниться на сайт. 2. выполнить набор POST запросов. более подробное описание в прилагаемом файле. Также можно задавать вопросы по ICQ 838363нольдваПрикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
требуется доработать функцию. Работа со строками и массивами. Несложно. Срочно. icq 83836302Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
требуется написать небольшой скрипт с использованием класса java.awt.Robot проект закрыт.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад