Доброго времени суток, уважаемые копирайтеры! Нужно написать качественный текст для журнала о ВОВ. Нужен копирайтер свободно ориентирующийся в историй великой отечственной. А так-же приветствуется знание каких-то интересных событий происходивших в Казахстане во время ВОВ. Возможно ...
Контент менеджер для паблика ВК
Требуется контент менеджер для добавления контента в паблик на развлекательную тематику "Удивительные вещи".
Нужно постить каждый день.
Опыт работы, пунктуальность, наличие вкуса, умение составлять тексты - вот те качества которыми должен обладать соискатель.
Заявки фрилансеров
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