Написать описание на 50 товаров

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Завершен13 заявок140 просмотров

Требуется написать описание на 50 товаров (спальни, гостиные) с применением общих ключевых слов, около 500 знаков для каждого товара.

Просьба указывать сроки и сумму

11 лет назад
birt
44 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$50
4 дня
Быстро и качественно написанные тексты. Всем рекомендую.
Спасибо за приятное сотрудничество! Четкое ТЗ и мгновенная оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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