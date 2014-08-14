Тексты на тему Такси

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Завершен26 заявок215 просмотров

Здравствуйте, нужны адекватные тексты на тему Такси и Трансферы. Небольшие, но с использованием нужных ключей в тексте. ТЗ я дам, как положено.

Нужно написать 4-5 текстов. Предложения оставляем здесь или в ПМ. С ценами. Спасибо!

11 лет назад
antonrafa
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Виктория справилась с работой на отлично! Те сроки и ТЗ, которые я давал - были соблюдены. Рекомендую!
Андрей - отличный заказчик! ТЗ четкое, оплата - оперативная. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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