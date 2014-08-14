Здравствуйте, нужны адекватные тексты на тему Такси и Трансферы. Небольшие, но с использованием нужных ключей в тексте. ТЗ я дам, как положено.

Нужно написать 4-5 текстов. Предложения оставляем здесь или в ПМ. С ценами. Спасибо!