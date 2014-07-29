Обзоры игр для Android (iOS).

Нужен писатель со смартфоном или планшетом, желательно среднего или высшего класса.

Необходимо написать 1-2 обзора в неделю. Скачаете игру/приложение, 30-40 минут поиграете, сделаете 2-3 скриншота (обязательно) и напишете обзор на 1.3-2к знаков.

В заявках указывайте цену и как хорошо разбираетесь в теме игр и мобильных устройств.

П.С. в скайп писать не надо