Отзыв Яндекс.Маркет

Плачу 40 р за 1000 символов на вебмани, необходимо выполнить проект на 15 тысяч где-то, завтра сдать его вечером... Только грамотные и ответственные копирайтеры нужны с примерами работ. Возможно долгосрочное сотрудничество. ...
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