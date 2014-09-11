Рерайт текстов с исходников. Тема — бухгалтерия, 1с и т.д. Уникальность 100% по адвего и http://www.content-watch.ru/ Указывайте стоимость за 1000 зн б пр обязательно! В личку не ...
Копирайт 10к символов
Здравствуйте.
Необходимо сделать 3 статьи на сайт производителя упаковки. Статьи про упаковку (пленка).
Каждая примерно по 3к символов.
Обязательно цену и сроки оставляйте пожалуйста. Уникальность по адвего должна быть 95-100.
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