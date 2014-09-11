Копирайт 10к символов

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Завершен26 заявок239 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сделать 3 статьи на сайт производителя упаковки. Статьи про упаковку (пленка).

Каждая примерно по 3к символов.

Обязательно цену и сроки оставляйте пожалуйста. Уникальность по адвего должна быть 95-100.

11 лет назад
forest88
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
все супер
Спасибо! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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