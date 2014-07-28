Нужен копирайтер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок335 просмотров

Нужен копирайте для ежедневного написания тематических статей. Тематика статей мобильные телефоны и планшеты. В среднем новость примерно 120–150 слов.

Кому интересно пишите!

Написание статей
11 лет назад
gsmpress
Андрей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Arthine
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
30 дней
Отличный специалист своего дела, очень быстро и грамотно выполняет работу. Нареканий нет!
Андрей оказался превосходным заказчиком, четко расставляющим цели и приоритеты, а главное -- осуществляющим своевременную оплату. Доволен сотрудничеством. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Arthine
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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