Для того, чтобы выполнить данную работу, нужно, чтобы у вас была собственная страничка вКонтакте с количеством друзей не менее 20 и количеством фотографий (ваших, а не скачанных) не менее 5. Ваши данные для самого задания ...
Нужен копирайтер
Нужен копирайте для ежедневного написания тематических статей. Тематика статей мобильные телефоны и планшеты. В среднем новость примерно 120–150 слов.
Кому интересно пишите!
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