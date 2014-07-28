Для интернет-магазина необходимы качественные тексты. Предоставлю ТЗ и адрес сайта. Так же будут необходимы тексты для блога в facebooke. Только частные фрилансеры, никаких групп и компаний! Обязательно указывайте цену ...
Надо написать отзывы
Необходимо составить и разместить отзывы о магазине. С 1 айпи адреса - 1 отзыв. Оплата после модерации - 100 р.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищем рерайтера\ копирайтера для текстов военной и охотничьей тематики. Рерайт товаров для сайта. Продающие тексты для сайта. Рерайт текстов для зачитки на видеообзорах. Т.З. первый текст ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужны качественные уникальные тексты по сантехнике. Оплата 50 р. За тыс.збп , оплата только на киви Кто готов взяться сегодня-завтра, оставляйте свой e-mailКопирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $8
К долгосрочному сотрудничеству приглашаем авторов, способных писать статьи для родителей. Статьи могут включать развивающие задания для детей. Примеры статей http://ilove.iqsha.ru/sections/logika-i-matematika-dlja-doshkolnikov/ . Разделы, в которые требуются авторы: "Математика и логика", "Развитие речи", "Внимание и память", "Кругозор". ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходим рерайтинг статей. Тема — юридические услуги, СРО, лицензирование и сертификация. Требуемая уникальность текста — 80–85% по text.ru Сроки — 10 000 символов в неделю (если ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужны люди, обязательно с опытом в данной работе, для прокачки аккаунтов на форумах различной тематики, зачастую на женских, мамских форумах. Пишите свой опыт и цену обязательно. Работа на август на месяц пока, далее посмотрим как ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужны тексты для следующих страниц. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ Полусухая стяжка Механизированная стяжка Механизированная покраска Механизированная шпаклевка ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно повысить уникальность до 95% по Адвего (стандартный шингл) 49 страниц (урл и число знаков каждой страницы - в прикрепленном EXCEL-файле) на сайте http://bsprofi.ru/. Всего 166580 знаков без пробелов. Пишите стоимость ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Для постоянной работы требуется разбирающийся в теме рерайтер. Тематика для сайта pro-printer.org Нужно готовить рерайт-статьи (объем 2–3 килознаков) и добавлять на сайт через CMS Joomla, оформляя согласно требованиям (вставка одного изображения к каждой статье, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо на основании имеющейся информации составить профессиональное резюме. Резюме будет рассылаться на рынке труда России - Москва.Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад