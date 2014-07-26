Для интернет-магазина необходимы качественные тексты. Предоставлю ТЗ и адрес сайта. Так же будут необходимы тексты для блога в facebooke. Только частные фрилансеры, никаких групп и компаний! Обязательно указывайте цену ...
Создание профессионального резюме
Необходимо на основании имеющейся информации составить профессиональное резюме.
Резюме будет рассылаться на рынке труда России - Москва.
Заявки фрилансеров
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