Нужны статьи про теннисистов

Нужны статьи от настоящих знатоков, ценителей тенниса об игроках

Важно действительно ЗНАТЬ особенности игры, т.к. задание весьма непростое

Отмечайтесь, только если действительно много знаете об игроках НЕ только из первой десятки

В личку каждому кину ТЗ, обсудим все детали там же