Требуются копирайтеры/рерайтеры. Требования: Грамотность Пунктуальность Умение четко излагать свои мысли . Цена: 30/1000
Рерайтинг
Здравствуйте! Нужен один надёжный рерайтер для написания не сложных текстов.
Требования к текстам:
- читаемость
- грамотность
- уникальность от 90%
Оплата 40 руб за 1000 симв. текста. Яндекс
Заявки фрилансеров
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