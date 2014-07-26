Здравствуйте! Постоянно требуются тексты на развлекательную тематику (описания мультфильмов/игр в основном).

Оплата 30 р. за 1 к. текста.

Можно рерайтить полностью своими словами (т.е. не синонимами заменять, а излагать текст своим языком).

От Вас нужно , какой объем в день готовы выполнять.

В личку НЕ писать! Всю информацию оставляйте в проекте.