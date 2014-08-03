Работа на сервисе www.youtube.com

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Завершен13 заявок344 просмотра

Доброго времени!

Требуется специалист на постоянку - работа с сервисом www.youtube.com

Отправка сообщений авторам каналов (от 100 и выше в день).

Сообщения уже подготовлены, от вас только отправка.

Работа несложная подробное ТЗ в личке.

Отчет ежедневно, оплата после проверки отчета.

11 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vladyslav89
Владислав 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
4 дня
Ответственный, трудолюбивый, рекомендую!
Очень приятный в общении человек. Грамотно и четко описывает тз и лишних вопросов не возникает. Оплачивает в срок сразу после проверки. Вообщем очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vladyslav89
Владислав 
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11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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