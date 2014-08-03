Нужно написать статьи для миралинкса 8 штук, в дальнейшем нужно написание на постоянной основе. Статьи не менее 2 000тыс символов без пробелов. Тема электротовары и туризм.
Работа на сервисе www.youtube.com
Доброго времени!
Требуется специалист на постоянку - работа с сервисом www.youtube.com
Отправка сообщений авторам каналов (от 100 и выше в день).
Сообщения уже подготовлены, от вас только отправка.
Работа несложная подробное ТЗ в личке.
Отчет ежедневно, оплата после проверки отчета.
Выбранный исполнитель
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