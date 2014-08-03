Vladyslav89

Владислав Vladyslav89

 
34 годаУкраина/Донецк
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Транскрибация, редактирование, корректировка быстро и качественно!

Выполню транскрибацию видео и аудио файлов быстро и качественно. (6-10руб мин)

Также возьму материалы на редактирование и корректировку.

Также простые задания, такие как размещение отзывов и комментариев, регистрации, постинг и т.д.

Отзывы заказчиков
AlekseyBannikov
Алексей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Работа на сервисе www.youtube.com
Ответственный, трудолюбивый, рекомендую!
Очень приятный в общении человек. Грамотно и четко описывает тз и лишних вопросов не возникает. Оплачивает в срок сразу после проверки. Вообщем очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
#2639
Переводы
нет отзывов
от $1
#2933