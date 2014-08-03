Транскрибация, редактирование, корректировка быстро и качественно!
Выполню транскрибацию видео и аудио файлов быстро и качественно. (6-10руб мин)
Также возьму материалы на редактирование и корректировку.
Также простые задания, такие как размещение отзывов и комментариев, регистрации, постинг и т.д.
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Ответственный, трудолюбивый, рекомендую!
Ответный отзыв
Очень приятный в общении человек. Грамотно и четко описывает тз и лишних вопросов не возникает. Оплачивает в срок сразу после проверки. Вообщем очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
#2639
Переводы
нет отзывов
от $1
#2933