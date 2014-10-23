Нужен продающий текст для главной страницы студии

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Завершен11 заявок218 просмотров

Здравствуйте, нужен продающий текст для главной страницы веб-студии которая разрабатывает сайты.

Главная страница готова, нужно забить его продающим текстом.

Ссылку вышлю в личку исполнителю.

Прошу написать свои цены... от:

11 лет назад
kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

inesha
35 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

inesha
35 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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