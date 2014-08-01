Рерайт

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Завершен20 заявок295 просмотров

Здравствуйте, рерайтеры!

Нужен рерайт описаний тренажеров.

Исходные тексты все есть.

Платить могу по 25 рублей за 1000 знаков.

Жду ваших заявок!

11 лет назад
kseniya_golub
Ксения 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

Ksenia_Yudina
Ксения 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Рекомендую Ксению к сотрудничеству! Работает оперативно, тексты всегда грамотные, с высокой уникальностью. С удовольствием буду работать с ней дальше.
Очень понравилось работать с Ксенией. Порадовали точность заданий и своевременная оплата! Буду ждать новых совместных проектов.

Заявки фрилансеров

Ksenia_Yudina
Ксения 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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