Текст для сайта квартиры посуточно

Тематика сайта: Квартиры посуточно в Тюмени. Надо написать статьи по предложенным ниже 10 темам.

Все темы из списка надо раскрыть. Объем одной темы 1000-1500 смв.

Наш сайт: www.nasutki72.com

цену вижу до 50р\1000смв

вот, примерно, что хотелось бы видеть:

Чтобы в каждой теме был один или два ключа из списка:

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Темы, которые надо раскрыть:

1. Медицинские центры в Тюмени рядом с нашими квартирами, которых нет в других регионах ( например визус, медикал он груп, нео клиник, лечение бесплодия в медцентре "Малыш", Тюменский кардиоцентр, Поликлиника Имени Нигинского, Парацельс и т.п. )

2. Квартиры для гостей выставок. Выставки в выставочном зале Тюмени

3. Квартиры для гостей из Тюмени и других городов на Горячие источники

4. Квартиры для командировочных людей, У нас есть отчетные документы

5. Квартиры для студентов- абитуриентов и заочников

Все квартиры в шаговой доступности от Нефтегазового Университета и других институтов.

6. Преимущества квартир посуточно от больших гостиниц и квартир конкурентов.

7. Квартиры почасово для тех, кому надо переждать поезд или самолет и для влюбленных.

8,9,10 Статьи на ваше усмотрение на тематику квартир посуточно