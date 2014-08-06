Нужно придумать продающие описания для сниппетов в ПС Yandex и Google страницы: http://malner.ru/ http://malner.ru/147 http://malner.ru/148 http://malner.ru/152 http://malner.ru/153 http://malner.ru/160 http://malner.ru/161 http://malner.ru/162 http://malner.ru/163 http://malner.ru/apostil http://malner.ru/diplom ...
Текст для сайта квартиры посуточно
Тематика сайта: Квартиры посуточно в Тюмени. Надо написать статьи по предложенным ниже 10 темам.
Все темы из списка надо раскрыть. Объем одной темы 1000-1500 смв.
Наш сайт: www.nasutki72.com
цену вижу до 50р\1000смв
вот, примерно, что хотелось бы видеть:
Чтобы в каждой теме был один или два ключа из списка:
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Темы, которые надо раскрыть:
1. Медицинские центры в Тюмени рядом с нашими квартирами, которых нет в других регионах ( например визус, медикал он груп, нео клиник, лечение бесплодия в медцентре "Малыш", Тюменский кардиоцентр, Поликлиника Имени Нигинского, Парацельс и т.п. )
2. Квартиры для гостей выставок. Выставки в выставочном зале Тюмени
3. Квартиры для гостей из Тюмени и других городов на Горячие источники
4. Квартиры для командировочных людей, У нас есть отчетные документы
5. Квартиры для студентов- абитуриентов и заочников
Все квартиры в шаговой доступности от Нефтегазового Университета и других институтов.
6. Преимущества квартир посуточно от больших гостиниц и квартир конкурентов.
7. Квартиры почасово для тех, кому надо переждать поезд или самолет и для влюбленных.
8,9,10 Статьи на ваше усмотрение на тематику квартир посуточно
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