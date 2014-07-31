Придумать Descrtiption

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Завершен3 заявки178 просмотров

Нужно придумать продающие описания для сниппетов в ПС Yandex и Google страницы:

http://malner.ru/

http://malner.ru/147

http://malner.ru/148

http://malner.ru/152

http://malner.ru/153

http://malner.ru/160

http://malner.ru/161

http://malner.ru/162

http://malner.ru/163

http://malner.ru/apostil

http://malner.ru/diplom

http://malner.ru/dlya-vizy

http://malner.ru/dogovor

http://malner.ru/dokumenty

http://malner.ru/legalization

http://malner.ru/meditsinskij

http://malner.ru/na-marksistskoj

http://malner.ru/tekhnicheskij

До 130 символов с пробелами. В середине текста должен быть указан основной ключ страницы.

11 лет назад
mmoex
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nelyubova
Евгения 
33 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
2 отзыва
11 лет назад
$17
1 день
Отличный исполнитель, без лишних вопросов и все в срок.
Станислав - отличный заказчик! Предоставил четкое ТЗ, быстро проверил и оплатил работу. Буду рада продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

nelyubova
Евгения 
33 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
2 отзыва
11 лет назад

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