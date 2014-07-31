Придумать Descrtiption

Нужно написать 20 статей, каждая 2к символов без пробелов + все оформлены в 1ом файле, как в прикрепленном примере. Уникальность не ниже 90% по Адвего.Плагиатус. Нормальные, читабельные статьи для людей. Точные темы для статей подберите ...