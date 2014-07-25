Преобразовать текст до конфетки

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Завершен15 заявок221 просмотр

Есть небольшой текст, достаточно коряво написанный - тематика боди-балет. Нужно его переписать - украсить, сделать вкусным, возможно добавить еще информации

Пожалуйста указывайте Ваши цены. Объем на выходе должен быть где-то 1500- 2000, не больше.

Оплата ЯД, WMR

11 лет назад
milim
Ирина 
46 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо за работу! Получила именно то, что хотела!
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

melpomene
Алиса 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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