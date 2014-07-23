Ручное добавления сообщений в мои форумы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок299 просмотров

Работы не сложная. Подойдет да же человек без знания тематики.

Работа заключается в том, что бы ходить по моим форума, и размещать сообщения в ручную.

В неделю 100-200 ообщений. Форумов около 40, то есть по нескольку раз нужно будит проходится в неделю по одним и тем же форумам.

Оплата раз в неделю по отчету. Отчет в виде скриншота вашего сообщения на том или ином форуме.

Стоимость одного сообщени 5 рублей (я вижу такую сумму).

Стоимость 1 темы - 10 рублей. Процентное соотношение тем и сообщений 80-20.

Безусловно, важным критерием при выборе исполнителя будит наименьшая стоимость, предложенная Вами.

1 день могу оплатить вперед что бы посмотреть на вашу работу.

Приимущественно хотелось бы в одни руки отдать проект. Проет долгосрочный, не на 1 месяц.

11 лет назад
smarttv
Михаил 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ksjusha_95
29 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$5
10 дней
Рекомендую.

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ksjusha_95
29 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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