Требуется наполнение сайта инвестиционного фонда, порядка 50 тыс. символов. Продающий контент! Бюджет 3 у.е. за 1000
Ручное добавления сообщений в мои форумы
Работы не сложная. Подойдет да же человек без знания тематики.
Работа заключается в том, что бы ходить по моим форума, и размещать сообщения в ручную.
В неделю 100-200 ообщений. Форумов около 40, то есть по нескольку раз нужно будит проходится в неделю по одним и тем же форумам.
Оплата раз в неделю по отчету. Отчет в виде скриншота вашего сообщения на том или ином форуме.
Стоимость одного сообщени 5 рублей (я вижу такую сумму).
Стоимость 1 темы - 10 рублей. Процентное соотношение тем и сообщений 80-20.
Безусловно, важным критерием при выборе исполнителя будит наименьшая стоимость, предложенная Вами.
1 день могу оплатить вперед что бы посмотреть на вашу работу.
Приимущественно хотелось бы в одни руки отдать проект. Проет долгосрочный, не на 1 месяц.
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