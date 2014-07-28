Здравствуйте! Необходимо грамотно написать тексты, с моими ключами, для страниц направлений обмена обменного пункта. Всего 19 направлений, примерно по 1к символов для одного. Оставляйте Ваши примеры работ.
Копирайтинг на мед тематику
Правила:
1. Строгое соблюдение ТЗ;
2. Писать уникальные, интересные и полезные тексты;
3. Уникальность проверять в сервисе Content-Watch (важен не сталько % уникальности – это прошлий век:) а чтобы не было выделенных фрагментов – целых фраз или несколько слов подряд, которые уже есть на других сайтах);
4. Рерайтинг нескольких источников по основному ключу в ТОП-10;
5. Никогда не писать точные дозировки лекарственных препаратов, если пишите точные цифры – проверьте;
6. Полное раскрытие темы в указанном диапазоне, при этом «лить воду» для количества символов не нужно;
7. Использование списков – обязательное, таблиц – приветствуется.
8. Выделение жирным одного-трех важных предложений.
9. 1-3 абзаца по тому же принципу цитатой. То есть абзацы на которые следует обратить внимание пользователей.
10. Придумать интересный заголовок статьи, который обязательно должен начинаться с основного ключа; Заголовок до 8 слов; с разделительных знаков – «+», «-», «+» в конце можно «?».
11. Составить описание текста. Требования: 2-3 предложения в общем до 180 символов без пробелов; не использовать вводные конструкции «В этой статье», «Вы узнаете», сразу к сути.
12. Прописать ключевые слова текста через пробел
13. Каждые 3-6 абзацев подзаголовок.
14. Оплата - 40руб/1000 символов.
15. Объемы - практически неограниченные
Выбранный исполнитель
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