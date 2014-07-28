Копирайтинг на мед тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок397 просмотров

Правила:

1. Строгое соблюдение ТЗ;

2. Писать уникальные, интересные и полезные тексты;

3. Уникальность проверять в сервисе Content-Watch (важен не сталько % уникальности – это прошлий век:) а чтобы не было выделенных фрагментов – целых фраз или несколько слов подряд, которые уже есть на других сайтах);

4. Рерайтинг нескольких источников по основному ключу в ТОП-10;

5. Никогда не писать точные дозировки лекарственных препаратов, если пишите точные цифры – проверьте;

6. Полное раскрытие темы в указанном диапазоне, при этом «лить воду» для количества символов не нужно;

7. Использование списков – обязательное, таблиц – приветствуется.

8. Выделение жирным одного-трех важных предложений.

9. 1-3 абзаца по тому же принципу цитатой. То есть абзацы на которые следует обратить внимание пользователей.

10. Придумать интересный заголовок статьи, который обязательно должен начинаться с основного ключа; Заголовок до 8 слов; с разделительных знаков – «+», «-», «+» в конце можно «?».

11. Составить описание текста. Требования: 2-3 предложения в общем до 180 символов без пробелов; не использовать вводные конструкции «В этой статье», «Вы узнаете», сразу к сути.

12. Прописать ключевые слова текста через пробел

13. Каждые 3-6 абзацев подзаголовок.

14. Оплата - 40руб/1000 символов.

15. Объемы - практически неограниченные

11 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
30 дней
Приятно работать с Сергеем. Только наилучшие рекомендации.
Рад, что начал сотрудничество с Виктором. Задачи четко обрисовываются, связь на пять с плюсом, оплата без задержек - я доволен!

Заявки фрилансеров

Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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