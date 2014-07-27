Описания на украинском

Нужны именно люди, которые знают украинский.

Ищу копирайтеров для несложной работы. Нужно описать учебники на сайте, в каждое описание 2-3 раза вставить ключ.

На 1 текст - 1200-1500 зн.б.п., уникальность от 90% глубокой проверкой адвего.

Обязательно укажите класс, автора, название. Желательно упомянуть издательство и год выпуска.

Предоставлю список книг, сайт для которого пишете и сайт, на котором учебники можно полистать.

Нужен человек, который пару дней сможет поработать по несколько часов, описаний много.