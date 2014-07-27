Ищем копирайтеров. Работа попроектная, писать необходимо более-менее быстро. Темы очень разные. Проекты бывают и по 1 тысяче знаков, и по 20, до 800. Оплата на WebMoney, 50-60 рублей за 1000 збп. Платим раз в месяц, ...
Описания на украинском
Нужны именно люди, которые знают украинский.
Ищу копирайтеров для несложной работы. Нужно описать учебники на сайте, в каждое описание 2-3 раза вставить ключ.
На 1 текст - 1200-1500 зн.б.п., уникальность от 90% глубокой проверкой адвего.
Обязательно укажите класс, автора, название. Желательно упомянуть издательство и год выпуска.
Предоставлю список книг, сайт для которого пишете и сайт, на котором учебники можно полистать.
Нужен человек, который пару дней сможет поработать по несколько часов, описаний много.
Выбранный исполнитель
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