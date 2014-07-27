Описания на украинском

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Завершен15 заявок254 просмотра

Нужны именно люди, которые знают украинский.

Ищу копирайтеров для несложной работы. Нужно описать учебники на сайте, в каждое описание 2-3 раза вставить ключ.

На 1 текст - 1200-1500 зн.б.п., уникальность от 90% глубокой проверкой адвего.

Обязательно укажите класс, автора, название. Желательно упомянуть издательство и год выпуска.

Предоставлю список книг, сайт для которого пишете и сайт, на котором учебники можно полистать.

Нужен человек, который пару дней сможет поработать по несколько часов, описаний много.

11 лет назад
Reisen
36 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

HYG
Яна 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$1
2 дня
Спасибо, отличный копирайтер! Хороший украинский язык, всегда на связи:)
Спасибо за предложенную работу. Своевременная оплата,легко находить общий язык.

Заявки фрилансеров

HYG
Яна 
33 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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