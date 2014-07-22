Рерайт текста

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок329 просмотров

Доброго времени суток!

Я ПРЕДОПЛАТУ НЕ ДЕЛАЮ (НИ 5%, НИ 25%, ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАЮ). ОПЛАЧИВАЮ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ СТАТЬИ. ТАК ЧТО ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ ПО ПРЕДОПЛАТЕ - ЗАЯВКУ МОЖЕТЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ.

Требуется выполнить рерайт 1 текста. Тематика: банки, кредиты, финансы.

Количество символов в тексте: 6185 (с пробелами), 5330 (без пробелов).

Оставляйте свои заявки и указывайте сроки и стоимость выполнения.

Текст для рерайта находится во вложенных файлах.

УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА ДОЛЖНА БЫТЬ 100%.

ТЕКСТ ДОЛЖЕН ХОРОШО ЧИТАТЬСЯ.

Бюджет проекта — 500 рублей.

Всем спасибо.

11 лет назад
max_tihomirov
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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