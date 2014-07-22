- доработать имеющийся материал - дописать новый материал Требования: - наличие знаний соответствующих теме книги - заинтересованность в результате Условия: - ...
Рерайт текста
Доброго времени суток!
Я ПРЕДОПЛАТУ НЕ ДЕЛАЮ (НИ 5%, НИ 25%, ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАЮ). ОПЛАЧИВАЮ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ СТАТЬИ. ТАК ЧТО ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ ПО ПРЕДОПЛАТЕ - ЗАЯВКУ МОЖЕТЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ.
Требуется выполнить рерайт 1 текста. Тематика: банки, кредиты, финансы.
Количество символов в тексте: 6185 (с пробелами), 5330 (без пробелов).
Оставляйте свои заявки и указывайте сроки и стоимость выполнения.
Текст для рерайта находится во вложенных файлах.
УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА ДОЛЖНА БЫТЬ 100%.
ТЕКСТ ДОЛЖЕН ХОРОШО ЧИТАТЬСЯ.
Бюджет проекта — 500 рублей.
Всем спасибо.
Заявки фрилансеров
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