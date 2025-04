Посты для социальных сетей

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Нам необходим человек, который будет создавать и размещать 5 постов в неделю в следующих группах:

http://vk.com/torex_mikhail

http://odnoklassniki.ru/torex.mikhail

https://www.facebook.com/torex.mikhail

Доступы к аккаунту от лица которого нужно будет размещать посты будут предоставлены.

Содержание постов должно быть примерно таким же как в группах ниже:

http://vk.com/vseinstrumenti

https://www.facebook.com/myhome.ru?ref=br_rs

http://www.odnoklassniki.ru/group/56851157286964

Всего в каждой группе нужно публиковать 5 постов в день. 12, 14, 16, 20, 22.

Для публикации будем пользователь сервисом автоматической публикации novapress с оплаченным доступом.

По сути задача будет создавать пул постов на неделю, и далее создавать расписание для автоматической публикации этих постов во всех социальные сети в нужное время.

Посты можно брать в поиске по картинкам google, иностранных группах в социальных сетях (do it youself, desaign of interriors и другие.). Важно!!! любой контент, должен уникализироваться и модифицироваться под персонажа Дядю Мишу - как будто это он советы всем раздает.

Оплата - за 1 пост 20 рублей. (на создание 1го поста, 10-15 минут - если будет занимать больше времени, то будем пересматривать денежную политику, но это только после начала работы)

Всего необходимо публиковать 5 постов день, или 35 в неделю (в будущем количество будет увеличиваться) . По сути недельный план можно сделать за день, поставить расписание и забыть.

Просьба обращаться только тем, кто ранее работал с социальными сетями и имеет опыт размещения постов.