Требуется составить тайтл, дескрипшн и кейворды

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок196 просмотров

Собственно для 12 статей нужен тайтл, дескрипшн и кейворды.

Статьи для биржи миралинкс. Все статьи почти одинаковые, была взята 1 статья и ей сделали рерайт 12 раз :) Предлагайте цену за всю работу и срок.

11 лет назад
JustFun
Вадим 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$6
1 день
Работа была выполнена моментально, качество на высоте.
Четко поставлена задача. Работа выполнена быстро, оплата сразу же. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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