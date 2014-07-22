Необходимо из текста на заданную тему создать шаблон для генератора статей. Например Я пришел вчера из школы и сел кушать кашу. Мама вяжет свитер бабушке. Папа смотрит футбол по ...
Копирайтер/рерайтер
Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! В скором времени откроется новый интернет-гипермаркет ТебеВезём.ру. Мы молодая, перспективная компания, которая хочет внести свою лепту в продажу непродовольственных товаров через, предлагая покупателям приобрести товары в рассрочку без первоначального взноса и переплат.
Мы пока еще не открылись, но нам уже требуются фрилансеры на постоянном сотрудничестве, которые способны будут выполнять ежедневно конкретные задания по контенту. На данный момент необходимо выполнить рерайт описаний уже залитых на сайт товаров.
На данный момент мы готовы платить следующую сумму 1 товар = 5 рублей. (подробнее в ТЗ).
Наши требования:
- грамотно и качественно переписывать текст согласно ТЗ
- высокая уникальность текстов
- постоянная связь с исполнителем (не теряться, быть постоянно в сети (ICQ, Skype, почта))
- предоставление отчётов
Наши гарантии:
- постоянное сотрудничество
- своевременная и полная оплата
- отзыв по окончанию выполнения проекта
Напомню, что нам требуются фрилансеры на постоянном сотрудничестве. Количество исполнителей может быть множество, т.е работа ориентирована на несколько фрилансеров (от 5 и более), поскольку количество товаров на сайте постоянно растет.
Для того, чтобы определиться с выбором того или иного фрилансера, нам нужно понять, насколько качественно Вы готовы выполнить проект. Для этого следует прочитать ТЗ, которое прилагается к проекту. Согласно данному ТЗ, необходимо выполнить тестовый товар, за счет которого, мы сможем определиться, подходите Вы нам или нет. Тестовый товар Вы выбираете сами (это может быть любой вид электроники и т.д.).
Готовый тестовый товар оставляете в проекте, высылаете личным сообщением, на электронную почту, скайп, аську с пометкой «Тестовый товар (контент)». В тексте письма пожалуйста указываете ссылку на проект, ссылку на Ваш профиль и соответственно сам тестовый товар.
P.S. ТЗ приложено к проекту. Архив zip. В нем содержится подробное ТЗ.
Связь с нами:
Личные сообщения
С уважением, Виталий Юров
Менеджер отдела контента
Интернет-гипермаркет
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