Необходимо много SEO статей, тематика ГБО. Сайт будет новый. Просьба указывать цены за 1000 знаков, без пробелов.
Создать шаблон для размножения текста
Необходимо из текста на заданную тему создать шаблон для генератора статей.
Например
Я пришел вчера из школы и сел кушать кашу. Мама вяжет свитер бабушке. Папа смотрит футбол по телевизору.
{Я|Алеша|Сережа|Ваня} {пришел|приехал|прискакал} {вчера|сегодня|в субботу|в четверг} и {cел|присел|прилег} {кушать|покушать|поесть} {кашу|суп|борщ|пюре}
Видно в примере, что слов должно быть минимум 4 в кавычках, лучше 5-6. Можно 3 - в крайнем случае. Если слово непонятно или нельзя подобрать синоним - пропускаем. Слова должны быть согласованы между собой.
Нельзя чтобы получался бред, например: Я прихожу вчера и сел кушать салаты.
Заявки фрилансеров
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