Создать шаблон для размножения текста

Необходимо из текста на заданную тему создать шаблон для генератора статей.

Например

Я пришел вчера из школы и сел кушать кашу. Мама вяжет свитер бабушке. Папа смотрит футбол по телевизору.

{Я|Алеша|Сережа|Ваня} {пришел|приехал|прискакал} {вчера|сегодня|в субботу|в четверг} и {cел|присел|прилег} {кушать|покушать|поесть} {кашу|суп|борщ|пюре}

Видно в примере, что слов должно быть минимум 4 в кавычках, лучше 5-6. Можно 3 - в крайнем случае. Если слово непонятно или нельзя подобрать синоним - пропускаем. Слова должны быть согласованы между собой.

Нельзя чтобы получался бред, например: Я прихожу вчера и сел кушать салаты.