a1exe1

Веретенников a1exe1

 
42 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шаблоны для размножения текста

    Необходимо из текста на заданную тему создать шаблон для генератора статей. Например Я пришел вчера из школы и сел кушать кашу. Мама вяжет свитер бабушке. Папа смотрит футбол по телевизору. {Я|Алеша|Сережа|Ваня} {пришел|приехал|прискакал} {вчера|сегодня|в субботу|в четверг} и {cел|присел|прилег} {кушать|покушать|поесть} ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать шаблон для размножения текста

    Необходимо из текста на заданную тему создать шаблон для генератора статей. Например Я пришел вчера из школы и сел кушать кашу. Мама вяжет свитер бабушке. Папа смотрит футбол по телевизору. {Я|Алеша|Сережа|Ваня} {пришел|приехал|прискакал} {вчера|сегодня|в субботу|в четверг} и {cел|присел|прилег} {кушать|покушать|поесть} ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип

    Сейчас нужен логотип для проекта юридического сайта. нужно что-то простое и запоминающееся, чтобы вмещало название "Регисатрционный Сервис". Подробно через скайп. Можно начинающего дизайнера.

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    10 лет назад