В данный момент необходимо допиливать шаблон и плагины. Ничего сложного. Работаем попроектно. Даю ТЗ оговариваем сроки и оплату. Работаем.
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо из текста на заданную тему создать шаблон для генератора статей. Например Я пришел вчера из школы и сел кушать кашу. Мама вяжет свитер бабушке. Папа смотрит футбол по телевизору. {Я|Алеша|Сережа|Ваня} {пришел|приехал|прискакал} {вчера|сегодня|в субботу|в четверг} и {cел|присел|прилег} {кушать|покушать|поесть} ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
В одном лице ищем для работ по задачам для ряда сайтов Дизайнера+верстальщика под ModX. Ставим ТЗ оговариваем оплату и работаем. Работаем по небольшой предоплате. до 20 процентов.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо из текста на заданную тему создать шаблон для генератора статей. Например Я пришел вчера из школы и сел кушать кашу. Мама вяжет свитер бабушке. Папа смотрит футбол по телевизору. {Я|Алеша|Сережа|Ваня} {пришел|приехал|прискакал} {вчера|сегодня|в субботу|в четверг} и {cел|присел|прилег} {кушать|покушать|поесть} ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Если понимаете о чем я, пишите. Необходимо сделать несколько статей. Оплата 30 руб\1000. Будет несколько заказов Спасибо.Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Сейчас нужен логотип для проекта юридического сайта. нужно что-то простое и запоминающееся, чтобы вмещало название "Регисатрционный Сервис". Подробно через скайп. Можно начинающего дизайнера.Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт10 лет назад