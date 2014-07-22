- доработать имеющийся материал - дописать новый материал Требования: - наличие знаний соответствующих теме книги - заинтересованность в результате Условия: - ...
Продающий текст
Необходимо написать 30 продающих текстов на тему создания и продвижения сайтов.
Отвечая на задание, указывайте, пожалуйста, стоимость за 1000 символов и примеры Ваших работ.
Заявки фрилансеров
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