- доработать имеющийся материал - дописать новый материал Требования: - наличие знаний соответствующих теме книги - заинтересованность в результате Условия: - ...
Требуется придумать текст для поста (статьи)
Требуется придумать уникальный текст для поста.
Данный пост будет закреплен на моём блоге (блог об инвестировании в различные сферы)
Пост будет постоянно вверху, и его будут видеть абсолютно все посетители. Хочу чтобы данный пост был как навигатор по сайту. Думаю основная мысль понятна
В начале у меня будет название поста!
Например: Навигатор по моему блогу! (что то в этом смысле, ну только чтобы звучало)
далее красивая картинка (не знаю даже)
Тут идет текст, например:
"Вы наверняка думали о том, что зарабатывать деньги без непосильного труда — это удел либо олигархов, либо сказочных героев? Для Вас заработок — это тяжелый труд, который заставляет просыпаться рано утром и приходить уставшим вечером, не давая проводить свое драгоценное время с любимой семьей? Вы не можете позволить себе дорогой курорт и даже просто сходить в ресторан на выходные! " (вот что то такое же. Коротко, ясно, лаконично. Чтобы сразу цепляло без вариантов :) )
Далее должно быть что то типо плана.
Основные ветки, на что нацелен блог - это инвестирование в HYIP проекты, инвестирование в ПАММ-счета форекс, инвестирование в спорт (тотализатор), инвестирование в собственные проекты (сайты), млм-иргы, и т.д. все эти вещи нужно как то коротко и красиво расположить.
Немного непонятно поставил наверное задачу. за доп вопросами в личку. отвечу всем. Всем тем чья цена будет устраивать!
Цену и срок выполнения указать в заявке!
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