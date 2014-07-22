Требуется придумать текст для поста (статьи)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки223 просмотра

Требуется придумать уникальный текст для поста.

Данный пост будет закреплен на моём блоге (блог об инвестировании в различные сферы)

Пост будет постоянно вверху, и его будут видеть абсолютно все посетители. Хочу чтобы данный пост был как навигатор по сайту. Думаю основная мысль понятна

В начале у меня будет название поста!

Например: Навигатор по моему блогу! (что то в этом смысле, ну только чтобы звучало)

далее красивая картинка (не знаю даже)

Тут идет текст, например:

"Вы наверняка думали о том, что зарабатывать деньги без непосильного труда — это удел либо олигархов, либо сказочных героев? Для Вас заработок — это тяжелый труд, который заставляет просыпаться рано утром и приходить уставшим вечером, не давая проводить свое драгоценное время с любимой семьей? Вы не можете позволить себе дорогой курорт и даже просто сходить в ресторан на выходные! " (вот что то такое же. Коротко, ясно, лаконично. Чтобы сразу цепляло без вариантов :) )

Далее должно быть что то типо плана.

Основные ветки, на что нацелен блог - это инвестирование в HYIP проекты, инвестирование в ПАММ-счета форекс, инвестирование в спорт (тотализатор), инвестирование в собственные проекты (сайты), млм-иргы, и т.д. все эти вещи нужно как то коротко и красиво расположить.

Немного непонятно поставил наверное задачу. за доп вопросами в личку. отвечу всем. Всем тем чья цена будет устраивать!

Цену и срок выполнения указать в заявке!

11 лет назад
Greegshiny
Грэг 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
Всё было супер! Быстро! не дорого! Качественно! Рекомендую
Спасибо за работу! Все отлично! Оплата вовремя. Надеюсь еще поработаем!

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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