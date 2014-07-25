Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры! В скором времени откроется новый интернет-гипермаркет ТебеВезём.ру. Мы молодая, перспективная компания, которая хочет внести свою лепту в продажу непродовольственных товаров через, предлагая покупателям приобрести товары в рассрочку без первоначального взноса ...
Качественные статьи мебель/дизайн/интерьер
Требуется какчественный копирайт на тему мебель/дизайн/интерьер. Статьи 4-6 тыс. зн. б/п
Количество 3-5 статей, если понравятся, будем сотрудничать дальше. Дэдлайн - 16.00 по Москве 23 июля.
В заявке указывать стоимость за 1 тыс. зн. без пробелов. и желательно ссылки на похожие тексты.
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