Написание PR текста

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка89 просмотров

Написать сильный PR текст 1300-2000 знаков. Плюс размещение данного текста на интернет-ресурсах (тематические сайты, тематические форумы, торговые площадки, доски объявлений РФ)

11 лет назад
sv_zotkinas
Светлана 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Татьяна великолепно справилась с заданием! Написала грамотный сильный PR-текст! Планируем работать с ней и дальше. Маркетологи и пиарщики - рекомендую!
Светлана - прекрасный заказчик! Четкое, подробное ТЗ, приятное общение и оперативное решение всех текущих вопросов. Своевременная оплата и проверка. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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