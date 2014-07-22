Рерайт/Копирайт

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Закрыт53 заявки358 просмотров

Постоянная работа с загруженностью 5-7 тысяч в день. Можно без опыта работы, но с элементарным чувством построение предложений. Очень важно - Ответственность! Темы: животные, психология, строительство и ремонт, телевидение, медицина, женские темы, туризм. Тему выбирать нельзя, все в зависимости от приоритетности задания.

11 лет назад
TYoujna
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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