- доработать имеющийся материал - дописать новый материал Требования: - наличие знаний соответствующих теме книги - заинтересованность в результате Условия: - ...
Рерайт/Копирайт
Постоянная работа с загруженностью 5-7 тысяч в день. Можно без опыта работы, но с элементарным чувством построение предложений. Очень важно - Ответственность! Темы: животные, психология, строительство и ремонт, телевидение, медицина, женские темы, туризм. Тему выбирать нельзя, все в зависимости от приоритетности задания.
Заявки фрилансеров
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