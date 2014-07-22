Рерайт/Копирайт

Постоянная работа с загруженностью 5-7 тысяч в день. Можно без опыта работы, но с элементарным чувством построение предложений. Очень важно - Ответственность! Темы: животные, психология, строительство и ремонт, телевидение, медицина, женские темы, туризм. Тему выбирать нельзя, все в зависимости от приоритетности задания.