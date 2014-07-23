Копирайтеры на проект

Ищем копирайтеров. Работа попроектная, писать необходимо более-менее быстро. Темы очень разные. Проекты бывают и по 1 тысяче знаков, и по 20, до 800. Оплата на WebMoney, 50-60 рублей за 1000 збп. Платим раз в месяц, с новыми авторами договариваемся о более частой оплате, чтобы не переживали, что кинем.

Пишите, пожалуйста, на [email protected]

ОБЯЗАТЕЛЬНО в заявке указывайте все ТЕМЫ, на которые можете писать, ГРАФИК, по которому работаете и КОЛИЧЕСТВО символов, которое пишете в день.