ТЗ во вложении.
Копирайтеры на проект
Ищем копирайтеров. Работа попроектная, писать необходимо более-менее быстро. Темы очень разные. Проекты бывают и по 1 тысяче знаков, и по 20, до 800. Оплата на WebMoney, 50-60 рублей за 1000 збп. Платим раз в месяц, с новыми авторами договариваемся о более частой оплате, чтобы не переживали, что кинем.
Пишите, пожалуйста, на [email protected]
ОБЯЗАТЕЛЬНО в заявке указывайте все ТЕМЫ, на которые можете писать, ГРАФИК, по которому работаете и КОЛИЧЕСТВО символов, которое пишете в день.
Заявки фрилансеров
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