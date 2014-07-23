Нам нужен контент-менеджер для 2-3 наших сайтов. Вот что мы под этим понимаем:

В первое время - наполнение сайтов новыми материалами (в основном переделка и публикация имеющихся статей, описаний), совместное проектирование структуры, планирование портфеля (графика публикаций), затем - ведение, поддержка, поиск и публикация отраслевых новостей и т.п.

Высшее образование, желателен опыт рерайта, копирайта, в любом случае - отличное владение русским языком:), известная "писучесть", знание компьютерной отрасли и терминологии. Знание Word, Excel, и HTML - желательно, но не обязательно. Придётся самостоятельно делать выкладку на сайты, не умеете научим.

Работа - домашняя, удалённая, но встречаться время от времени для сверки часов будет нужно. Как минимум в начале знакомства.

Очень нужны такие качества как ответственность, самостоятельность, коммуникативность, быстрое вхождение в тему.