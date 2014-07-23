Нужны именно люди, которые знают украинский. Ищу копирайтеров для несложной работы. Нужно описать учебники на сайте, в каждое описание 2-3 раза вставить ключ. На 1 текст - 1200-1500 зн.б.п., уникальность ...
Контент-менеджер для 2-3 наших сайтов
Нам нужен контент-менеджер для 2-3 наших сайтов. Вот что мы под этим понимаем:
В первое время - наполнение сайтов новыми материалами (в основном переделка и публикация имеющихся статей, описаний), совместное проектирование структуры, планирование портфеля (графика публикаций), затем - ведение, поддержка, поиск и публикация отраслевых новостей и т.п.
Высшее образование, желателен опыт рерайта, копирайта, в любом случае - отличное владение русским языком:), известная "писучесть", знание компьютерной отрасли и терминологии. Знание Word, Excel, и HTML - желательно, но не обязательно. Придётся самостоятельно делать выкладку на сайты, не умеете научим.
Работа - домашняя, удалённая, но встречаться время от времени для сверки часов будет нужно. Как минимум в начале знакомства.
Очень нужны такие качества как ответственность, самостоятельность, коммуникативность, быстрое вхождение в тему.
Заявки фрилансеров
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