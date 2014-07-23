Нужен копирайтер для постоянного сотрудничества

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Закрыт40 заявок383 просмотра

Здравствуйте

Нужен грамотный копирайтер, который будет постоянно на связи.

Задания разнообразные, также как и тематики.

В день до 10 тысяч символов

Оплата 40 рублей за тысячу на вебмани

Оставляйте в откликах контакты (аську или скайп) и пару слов о своем опыте

11 лет назад
denisbuzak
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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