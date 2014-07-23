Нужны именно люди, которые знают украинский. Ищу копирайтеров для несложной работы. Нужно описать учебники на сайте, в каждое описание 2-3 раза вставить ключ. На 1 текст - 1200-1500 зн.б.п., уникальность ...
Нужен копирайтер для постоянного сотрудничества
Здравствуйте
Нужен грамотный копирайтер, который будет постоянно на связи.
Задания разнообразные, также как и тематики.
В день до 10 тысяч символов
Оплата 40 рублей за тысячу на вебмани
Оставляйте в откликах контакты (аську или скайп) и пару слов о своем опыте
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