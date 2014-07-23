Написание текстов на тему семян

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт30 заявок270 просмотров

Мы молодая команда. У нас есть блог на тему семян, зерен, выращивания, культивации различных растений.

Речь идет о нескольких десятках статей, по 3000-4000 зн. каждая. Иногда мы даем тему на копирайт, иногда это ссылка и качественный рерайт. Платим 1$ за тысячу при рерайте.

Еще будут задания на переводы с английского - работа не требует большой квалификации, гугл транслейт и контекстный перевод.

Также нужен новостник - 3-5 новостей по 1000 зн. в день.

Ждем ваших предложений.

Даем 1000 знаков теста перед назначением исполнителя.

11 лет назад
Alex_Kuskov
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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