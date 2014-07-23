Рерайт (андроид приложения, игры)

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Закрыт16 заявок283 просмотра

Нужен рерайтер для написания (рерайта) текстов с ключами на тематику андроид приложений, андроид игр. Нас не интересует ваше образование, опыт работы или возраст. Главное чтобы Вам была знакома или интересна тема андроид приложений и Вы могли рерайтить тексты.

Описания размером в 2 000 зн. с 5-6 ключами.

Уникальность не ниже 95%

Пишите ваши предложения по цене за 1 000 зн. б/проб.

Если Вы считаете, что справитесь с заданием, то для начала нужно будет сделать тестовое задание (для всех одно) на тему Навигатор Навител для андроид. Пишите мне на почту и я вышлю Вам техническое задание по написанию.

Android
11 лет назад
slava3000
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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