Рерайт (андроид приложения, игры)

Нужен рерайтер для написания (рерайта) текстов с ключами на тематику андроид приложений, андроид игр. Нас не интересует ваше образование, опыт работы или возраст. Главное чтобы Вам была знакома или интересна тема андроид приложений и Вы могли рерайтить тексты.

Описания размером в 2 000 зн. с 5-6 ключами.

Уникальность не ниже 95%

Пишите ваши предложения по цене за 1 000 зн. б/проб.

Если Вы считаете, что справитесь с заданием, то для начала нужно будет сделать тестовое задание (для всех одно) на тему Навигатор Навител для андроид. Пишите мне на почту и я вышлю Вам техническое задание по написанию.