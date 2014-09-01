Я просто хорошо умею делать свою работу!
В своей работе всегда придерживаюсь высокого качества, организованности и выполнения заказов в срок. Буду рада сотрудничать.
УСЛУГИ:
Основные направления:
Контент-менеджер
Наполнение сайтов
ЦЕНЫ договорные.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Карта ПриватБанк, WebMoney
Обращайтесь, буду рада долгосрочному сотрудничеству!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Отлично поработали, спасибо.
Ответный отзыв
Рекомендую.
$100
9 баллов
9 лет назад
Все хорошо, работаем.
$20
10 баллов
9 лет назад
Оксана добросовестно, внимательно и в срок выполняет работу, учитывает и не повторяет ошибок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую.
Наполнение сайтов
3 отзыва
$15/час
от $5от 1 дня
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