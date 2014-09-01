ksjusha_95

Оксана Задорожняя ksjusha_95

 
28 летУкраина/Запорожье
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Я просто хорошо умею делать свою работу!

В своей работе всегда придерживаюсь высокого качества, организованности и выполнения заказов в срок. Буду рада сотрудничать.

УСЛУГИ:

Основные направления:

Контент-менеджер 

Наполнение сайтов

ЦЕНЫ договорные.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Карта ПриватБанк, WebMoney

Обращайтесь, буду рада долгосрочному сотрудничеству!

Отзывы заказчиков
seosol
Сергей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов
$1
10 баллов
8 лет назад
Необходимо заполнить сайт из Exel
Отлично поработали, спасибо.
Рекомендую.
Ответный отзыв
ChinchikDmitriy
Дмитрий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
9 баллов
9 лет назад
Наполнение интернет-магазина
Все хорошо, работаем.
(+)
Ответный отзыв
fitz
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Распознавание отсканированных страниц содержания
Оксана добросовестно, внимательно и в срок выполняет работу, учитывает и не повторяет ошибок. Рекомендую.
Рекомендую.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
3 отзыва
$15/час
от $5от 1 дня
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