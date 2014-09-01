Я просто хорошо умею делать свою работу!

В своей работе всегда придерживаюсь высокого качества, организованности и выполнения заказов в срок. Буду рада сотрудничать.

УСЛУГИ:

Основные направления:

Контент-менеджер

Наполнение сайтов

ЦЕНЫ договорные.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Карта ПриватБанк, WebMoney

Обращайтесь, буду рада долгосрочному сотрудничеству!