Распознавание отсканированных страниц содержания

Нужно распознавать и, если в виде текста выдает криво, с ошибками - форматировать, редактировать присылаемые мной периодически сканеры страниц содержания книг. Лучше делать, например, в редакторе Front Page - для вас это всё равно, что в Word, но оттуда я смогу всё вами поправленное в виде кода добавлять в админку сайта. Платить могу по 5 грн. за страницу. Обязательное качество - языковая грамотность (книги на русском языке).