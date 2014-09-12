Наполнение сайта

Работой Игоря доволен! Качественно залил порядка 500 товаров на новый сайт. Как он мне написал, что не боится кропотливой и рутинной работы, так оно и есть. делает оперативно, качественно, исправления вносит без лишних обсуждений. И еще сам честно снижает стоимость за нетрудоемкие позиции! Рекомендую!