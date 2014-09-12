Здравствуйте. Необходимо заполнить текстами и картинками страницы сайта на wordpress. 10 страниц, тексты будут предоставлены, необходимо под некоторые страницы будет подобрать картинки. (автомобильная тематика). Тексты необходимо будет красиво оформить с помощью ...
Наполнение сайта
необходимо перенести товар из каталога сайта http://www.gun66.ru/ на новый сайт
добавить при этом картинок товара и подкорректировать описание
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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