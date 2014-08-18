Заполнить сайт на вордпрессе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок264 просмотра

Здравствуйте. Необходимо заполнить текстами и картинками страницы сайта на wordpress.

10 страниц, тексты будут предоставлены, необходимо под некоторые страницы будет подобрать картинки. (автомобильная тематика).

Тексты необходимо будет красиво оформить с помощью шорткодов.

WordPress
11 лет назад
bromedia
Давид 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад
$10
1 день
Виталий быстро и качественно справился с поставленной задачей. Рекомендую
Приятно работать с такими людьми как Давид. Никаких проблем, все прошло гладко. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад

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