Необходимо наполнение сайтов по улучшению качества жизни, психологии, здоровью. www.happy.co.ua www.knowhowmed.org и других сайтов в том числе и продающих!
Заполнение базы для наполнения сайта
Необходима помощь студента для наполнения базы.
Работа очень простая. Нужно с одного сайта переносить данные в таблицу Exel.
Всего 4500 строк.
Заявки фрилансеров
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