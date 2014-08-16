Заполнение базы для наполнения сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок167 просмотров

Необходима помощь студента для наполнения базы.

Работа очень простая. Нужно с одного сайта переносить данные в таблицу Exel.

Всего 4500 строк.

11 лет назад
220-380Volts
Антон 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров