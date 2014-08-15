Необходим подбор фотографий одного цветового тона для сайта. Тематика - путешествия и сопутствующие им темы. Одна новость - 6-9 картинок. Указывайте цену за подбор 6-9 картинок.
Требуется специалист на фреймворк yii
Какие работы необходимо сделать в ближайшее время:
1. в календаре и мероприятиях в конкретные дни добавить форму заявки для клиентов.
2. усовершенствовать один из разделов сайта
3. необходимо создать раздел отзывов
4. необходимо создать раздел архивов мероприятий и поездок
На регулярной основе необходимо также делать:
1. Ежедневно выкладывать новость в разделы сайта
2. Добавлять/убирать поездки и мероприятия
3. Вносить коррективы по контексту. Контекст мы пишем сами
4. Добавлять фото и видео материалы в соответствующие разделы
Заявки фрилансеров
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